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10.01.2017

На заметку

Предприниматели Карелии могут узнать, есть ли они в графике проверок прокуратуры

Генеральная прокуратура России опубликовала на официальном сайте сводный план проверок хозяйствующих субъектов на 2017 год.

Чтобы узнать, включена ли конкретная организация или индивидуальный предприниматель в план проверок, необходимо зайти на сайт http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/ и в открывшуюся форму поиска внести ИНН и наименование организации, или данные предпринимателя.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике пояснила, что сводный план проверок ежегодно составляется Прокуратурой РФ на основании данных, которые представляют контролирующие органы согласно Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Напомню, что налоговые проверки в план не включаются. И в 2017 году появилась новая форма внеплановых проверок - контрольная закупка. Она проводится без предварительного уведомления организации и не включается в сводный план проверок, - добавила Елена Гнетова.

Уполномоченный также рассказала, что субъекты малого предпринимательства до 31 декабря 2018 года пользуются надзорными каникулами. В отношении малых предприятий плановые проверки не проводятся в том случае, если в течение трех последних лет они не допускали грубых нарушений.

Бизнес-омбудсмен предлагает предпринимателям внимательно ознакомиться с планом проверок и в случае обнаружения ошибок или неточностей обращаться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в республике по адресу: ombudsmanbiz@gov.karelia.ru или телефону: (8142) 67-20-53.


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