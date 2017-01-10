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Предприниматели Карелии могут узнать, есть ли они в графике проверок прокуратуры

Генеральная прокуратура России опубликовала на официальном сайте сводный план проверок хозяйствующих субъектов на 2017 год.





Чтобы узнать, включена ли конкретная организация или индивидуальный предприниматель в план проверок, необходимо зайти на сайт http://plan.genproc.gov.ru/plan2017/ и в открывшуюся форму поиска внести ИНН и наименование организации, или данные предпринимателя.





Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике пояснила, что сводный план проверок ежегодно составляется Прокуратурой РФ на основании данных, которые представляют контролирующие органы согласно Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».





- Напомню, что налоговые проверки в план не включаются. И в 2017 году появилась новая форма внеплановых проверок - контрольная закупка. Она проводится без предварительного уведомления организации и не включается в сводный план проверок, - добавила Елена Гнетова.





Уполномоченный также рассказала, что субъекты малого предпринимательства до 31 декабря 2018 года пользуются надзорными каникулами. В отношении малых предприятий плановые проверки не проводятся в том случае, если в течение трех последних лет они не допускали грубых нарушений.





Бизнес-омбудсмен предлагает предпринимателям внимательно ознакомиться с планом проверок и в случае обнаружения ошибок или неточностей обращаться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в республике по адресу: ombudsmanbiz@gov.karelia.ru или телефону: (8142) 67-20-53.





10.01.2017