Пойдет под суд

Жительница Карелии задушила мать своего возлюбленного

В Петрозаводске после распития спиртного местная жительница убила пенсионерку.





По версии следствия, в ночь на 8 января 2017 года 27-летняя обвиняемая в Петрозаводске выпивала с матерью своего сожителя. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница напала на 64-летнюю потерпевшую и задушила ее, сообщили в Следкоме Карелии.





Девушку уже взяли под стражу. В ходе расследования следователям предстоит установить причины неадекватного поведения обвиняемой и провести ей судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы дать оценку ее действиям. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.





11.01.2017