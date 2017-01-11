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11.01.2017

Продуктовая корзина

Стоимость минимального набора продуктов увеличилась в Карелии

Корзина с самыми необходимыми продуктами на месяц в республике обойдется в почти 4300 рублей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по региону в декабре 2016 года составила 4284,12 рубля. Показатель увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, за период с начала года - на 4,1%

Кроме того, в декабре индекс потребительских цен на товары и услуги по республике составил 100,3% к ноябрю 2016-го, с начала года - 104,3%, пишет Карелиястат. Это один из основных показателей, характеризующих уровень инфляции.


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