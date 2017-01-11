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11.01.2017

Новые стандарты

Начальные классы школ Петрозаводска перешли на пятидневку

С 1 января во всех школах города на уровне начального общего образования учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.

Инновационные технологии, существующие сегодня, позволяют «разгрузить» школьников без ущерба для образовательной программы, заверили в мэрии. Поэтому по субботам учебный процесс организуют с применением электронных методических материалов и дистанционных технологий.

Каждый ребенок сможет учиться без очного присутствия в школе в выходной день, но при этом получать консультации учителей в режиме онлайн, работать над учебными проектами, посещать учреждения культуры и искусства.

Такое решение принято советами образовательных учреждений Петрозаводска, исходя из социального заказа родителей, чтобы обеспечить полноценный отдых детей вместе с семьей в выходные дни.


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  • По субботам пороть надо для профилактики (Гость)
    11.01.2017 10:26:41
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