Новые стандарты

Начальные классы школ Петрозаводска перешли на пятидневку

С 1 января во всех школах города на уровне начального общего образования учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.





Инновационные технологии, существующие сегодня, позволяют «разгрузить» школьников без ущерба для образовательной программы, заверили в мэрии. Поэтому по субботам учебный процесс организуют с применением электронных методических материалов и дистанционных технологий.





Каждый ребенок сможет учиться без очного присутствия в школе в выходной день, но при этом получать консультации учителей в режиме онлайн, работать над учебными проектами, посещать учреждения культуры и искусства.





Такое решение принято советами образовательных учреждений Петрозаводска, исходя из социального заказа родителей, чтобы обеспечить полноценный отдых детей вместе с семьей в выходные дни.





11.01.2017