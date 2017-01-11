11.01.2017
Веселье и спорт
Всероссийский День снега пройдет в Петрозаводске
Семейные эстафеты, снежный волейбол и мастер-классы ждут жителей карельской столице на спортивном празднике на выходных.
Карелия в третий раз присоединиться к Всероссийскому Дню снега. Эта акция проходит по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). В Петрозаводске спортивный праздник намечен на 15 января.
Мероприятие пройдет на двух площадках: у развлекательного центра «Горка» и на развилке лыжной трассы «Фонтаны». Жителей карельской столицы ждут «Щетко-хоккей», «Ватрушинг», «Снежный волейбол», семейные эстафеты, «Полоса препятствий», мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноуборде и многое другое.
Программа праздника в РЦ «Горка» (Лососинское шоссе, 17):
10.00 – 11.00 – Регистрация участников соревнований по горным лыжам
11.00 – 13.00 – Соревнования по горным лыжам для детей и молодёжи
12.00 – 14.00 – Регистрация участников массовых мероприятий
13.00 – Торжественное открытие мероприятия
13.30 – 14.30 Семейная эстафета
13.30 – 15.30 Беговел
13.30 – 15.30 – Мастер-класс – горные лыжи
13.30 – 15.30 – Мастер-класс – сноуборд
13.30 – 15.30 – Творческий мастер-класс для детей
14.00 – 15.30 – Полоса препятствий для детей: «Лабиринт», «Щетко-хоккей»
14.00 – 15.30 – «Ватрушинг»
15.30 – Подведение итогов, награждение
16.00 – Закрытие праздника
Программа праздника на лыжной трассе «Фонтаны», местечко «Развилка»:
11.00 – Торжественное открытие мероприятия
11.15 – 13.00 – Зимние спортивные аттракционы:
11.15 – 11.45 – «Снежный волейбол»
11.45 – 12.15 – «Метлохоккей»
12.15 – 12.45 – «Забеги на лыжах»
12.45 – 13.00 – «Тропа загадок»
13.00 – Подведение итогов, награждение, закрытие мероприятия