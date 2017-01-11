Веселье и спорт

Всероссийский День снега пройдет в Петрозаводске

Семейные эстафеты, снежный волейбол и мастер-классы ждут жителей карельской столице на спортивном празднике на выходных.





Карелия в третий раз присоединиться к Всероссийскому Дню снега. Эта акция проходит по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках международного Дня Снега (World Snow Day). В Петрозаводске спортивный праздник намечен на 15 января.





Мероприятие пройдет на двух площадках: у развлекательного центра «Горка» и на развилке лыжной трассы «Фонтаны». Жителей карельской столицы ждут «Щетко-хоккей», «Ватрушинг», «Снежный волейбол», семейные эстафеты, «Полоса препятствий», мастер-классы по катанию на горных лыжах и сноуборде и многое другое.





Программа праздника в РЦ «Горка» (Лососинское шоссе, 17):





10.00 – 11.00 – Регистрация участников соревнований по горным лыжам

11.00 – 13.00 – Соревнования по горным лыжам для детей и молодёжи

12.00 – 14.00 – Регистрация участников массовых мероприятий

13.00 – Торжественное открытие мероприятия

13.30 – 14.30 Семейная эстафета

13.30 – 15.30 Беговел

13.30 – 15.30 – Мастер-класс – горные лыжи

13.30 – 15.30 – Мастер-класс – сноуборд

13.30 – 15.30 – Творческий мастер-класс для детей

14.00 – 15.30 – Полоса препятствий для детей: «Лабиринт», «Щетко-хоккей»

14.00 – 15.30 – «Ватрушинг»

15.30 – Подведение итогов, награждение

16.00 – Закрытие праздника





Программа праздника на лыжной трассе «Фонтаны», местечко «Развилка»:





11.00 – Торжественное открытие мероприятия

11.15 – 13.00 – Зимние спортивные аттракционы:

11.15 – 11.45 – «Снежный волейбол»

11.45 – 12.15 – «Метлохоккей»

12.15 – 12.45 – «Забеги на лыжах»

12.45 – 13.00 – «Тропа загадок»

13.00 – Подведение итогов, награждение, закрытие мероприятия





11.01.2017