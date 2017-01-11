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11.01.2017

Изменения к лучшему

Новый фонтан появится в центре Петрозаводска

Мэрия намерена заняться благоустройством парка «Ямка» и установить в этом месте фонтан.

Городские чиновники на совещании обсудили планы на нынешний Год экологии. У мэрии много идей, связанных с благоустройством карельской столицы. В 2017-м продолжат акцию «Открытые улицы», проведут конкурс презентаций «Эко-маршрут», реализуют проект «Эко-тестирование - как инструмент мониторинга воздуха в городской среде».

Не обойдется Год экологии и без озеленения города. Продолжится реализация проектов «Народный парк», «Подари дерево» и «Петрозаводску-100000 деревьев», в рамках которого в 2016 году уже высажено 2000 деревьев без привлечения бюджетных средств.

Особое внимание мэрия уделит проекту благоустройства территории парка «Ямка», расположенного в исторической части города. По предложению администрации Петрозаводска специалисты ПетрГУ разработали проект, который включает реконструкцию центральной площадки с устройством фонтана гейзерного типа и зоны набережной реки Лососинка. Сейчас ведется работа по привлечению спонсорских средств, за счет которых планируется осуществить все работы. Подготовительный этап уже начался, в январе снесут около 20 аварийных деревьев за счет средств организации «Центравра».

Также Год экологии в Петрозаводске будет отмечен проведением масштабных экологических конкурсов среди предприятий и населения по благоустройству городских и придомовых территорий, направленных на улучшение качества городской среды.

Добавим, что план мероприятий включает такие направления деятельности как охрана воздушного пространства и водных ресурсов, рациональное потребление природных ресурсов и энергосбережение, благоустройство и озеленение, эко-просветительская деятельность, а также деятельность, направленная на воспитание гуманного и ответственного отношения к животным.


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