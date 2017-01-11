Праздник для верующих

Место крещенских купаний в Петрозаводске подсветит четырехметровая башня

В нынешнем году для верующих карельской столице оборудуют сразу две купели.





Крещенские купания в 2017 году в городе проведут в ночь с 18 на 19 января. Для этого власти карельской столицы распорядились оборудовать две купели в районе «Пески» напротив кафе «Сказка». Владелец заведения Гегам Мкртчян взял на себя обязанности по организации крещенских купаний. Официальное мероприятие пройдет с 00:00 до 04:00 часов, к этому времени проруби освятят.





В связи с тем, что купели находятся на расстоянии 60 метров от берега, решено организовать раздельные дорожки к ним, оборудовать их ограждениями и освещением. Железные ограждения установят и вокруг самих купелей, чтобы не допустить подъезда к ним на автомобилях. Место купания будет освещать четырехметровая световая башня.





Также рядом с местом крещенских обрядом собираются дежурить сотрудники правоохранительных органов и частной охраны, горожанам обеспечат и медицинское сопровождение.





11.01.2017