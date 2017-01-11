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11.01.2017

Благоустройство столицы

Мэрия проверит единообразие урн Петрозаводска

Городские власти проинспектируют, как местные организации соблюдают постановление о едином виде уличных мусорных контейнеров.

Глава карельской столицы поручила руководителю управления муниципального контроля проверить, как в городе исполняют новое постановление. Напомним, в конце 2016 года мэрия утвердила единый образец уличных урн. Его исполнение со стороны организаций должно сделать город более привлекательным и чистым, считают в администрации.

Согласно документу, в качестве образцов предлагаются два варианта урн для сбора мусора, изготовленные из устойчивого к внешним воздействиям материала с оцинкованным ведром - вставкой объемом от 24 до 30 литров. Такие контейнеры должны устанавливать у входа в торговые объекты и предприятия бытового обслуживания, административные и общественные здания, на остановочных комплексах, а также в других местах, определенных Правилами благоустройства.

По информации специалистов отдела потребительского рынка, некоторые руководители организаций уже заказали необходимые урны. Их стоимость варьируется от 2,6 до 3 тысяч рублей, что является меньшей суммой, чем размер штрафа за неисполнение акта.


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  • нужно навести порядок с очисткой тратуаров. женя (Гость)
    11.01.2017 13:36:24
    +1 1-1
  • Пусть на свои тупые квадратные головы наденут эти квадратные урны. Для ума. Какие нахрен штрафы? Как говорится, встретимся в суде.. успешный бизнесмен (Гость)
    11.01.2017 14:13:51
    +1 1-1


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