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11.01.2017

Внимание, розыск

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поиске злоумышленника.

Правоохранители города разыскивают Дмитрия Михайловича Жукова 1987 года рождения, которого подозревают в совершении кражи. Как сообщает МВД Карелии, у подозреваемого нет левой ноги, передвигается на костылях.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Жукова, просят сообщить по телефонам: 75-50-00, 89114018356, 89114359104 или 02.


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  • Одноногого уже поймать не могут. (Гость)
    11.01.2017 18:10:38
    +1 -1


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