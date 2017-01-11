Внимание, розыск

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поиске злоумышленника.





Правоохранители города разыскивают Дмитрия Михайловича Жукова 1987 года рождения, которого подозревают в совершении кражи. Как сообщает МВД Карелии, у подозреваемого нет левой ноги, передвигается на костылях.





Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Жукова, просят сообщить по телефонам: 75-50-00, 89114018356, 89114359104 или 02.





11.01.2017