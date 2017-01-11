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11.01.2017

Новые идеи

Облик площади Гагарина хотят изменить в Петрозаводске

Мэрия карельской столицы хочет благоустроить один их центральных скверов города.

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на лучший проект благоустройства площади Гагарина. Дизайнеры должны оптимально организовать территорию и создать целостный художественный облик. Эскиз обязан содержать предложения по озеленению, освещению и декоративной подсветке сквера в центральной части площади, допускается использование различных элементов ландшафтной архитектуры, малых архитектурных форм, скульптурных композиций и других композиционных решений.

К участию в конкурсе приглашают физические и юридические лица, в том числе проектные организации, творческие коллективы мастерских и студий, архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты архитектурных и художественных учебных заведений. Участники должны подготовить и представить в мэрию собственный проект благоустройства, который должен содержать генеральный план, дополнительные планы, схемы и эскизы, необходимые для наиболее полного представления о проекте, пояснительную записку. Также по желанию может быть подготовлена компьютерная модель. Материалы принимаются 20 февраля с 9:30 до 18:00.

Итоги конкурса подведут до 28 февраля. За это время конкурсное жюри оценит проекты по семи критериям. Автор или авторский коллектив, занявший первое место, получит ценный подарок от спонсора и диплом победителя. Положение конкурса можно найти на сайте администрации Петрозаводска.


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