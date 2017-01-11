Финансовая помощь

Более миллиона рублей господдержки получили предприниматели Петрозаводска

Городские власти уверяют, что создание благоприятных условий для развития бизнеса является одним из приоритетных направлений работы мэрии.





На первом в этом году заседании Совета малого и среднего предпринимательства рассказали статистические данные за ноябрь 2016 года. Согласно представленной информации, численность занятых на малых предприятиях горожан составляет 57,8 тысяч человек - 46 % от общего числа занятых в экономике города. При этом субъекты малого бизнеса охватывают практически все виды экономической деятельности, традиционно доля предприятий с видом «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий» превалирует – около 56%.





- Отрадно, что наши предприниматели научились писать проектные заявки – в этом году на конкурс заявились 19 участников, финансирование на общую сумму один миллион 328 тысяч рублей получили пять начинающих предпринимателей. В следующем году и до 2019 года реализацию программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого среднего предпринимательства» продолжат. Кроме того, большим спросом пользуются конкурсы профессионального мастерства и обучающиеся семинары. В следующем году конкурс «Лучший по профессии» запустим среди пекарей - поддержим производителей хлебобулочных изделий, - заявила Начальник управления экономики Надежда Курбатова.





Члены Совета рекомендовали администрации Петрозаводска определить приоритеты поддержки и запланировать на несколько лет вперед проведение конкурсов. Также Совет решил более активно выходить с законодательными инициативами.





11.01.2017