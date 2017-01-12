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12.01.2017

Внимание, розыск

Двое подростков в Петрозаводске сбежали из дома

Полиция города разыскивает юношей, которые два дня не возвращаются к родителям.

Один из подростков ушел из дома в минувший вторник,10 января, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Александр Шарифов проживает по улице Ровио, На вид ему 17 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, вьющиеся светло-русые короткие волосы, бледное лицо, серо-зеленые глаза. Он был одет в болоньевую темно-синюю куртку-ветровку с капюшоном отороченным полоской меха, серую толстовку с капюшоном и надписью на спине, темную футболку, болоньевые утепленные черные штаны, черные кроссовки. С собой у мальчика была синяя тканевая сумка под ноутбук.



Второй юноша, Алексей Королев, ушел из дома по улице Питкярантской 9 января. На вид ему 13 лет, рост около 140 сантиметров, среднего телосложения, вьющиеся светло-русые средней длины волосы, бледное лицо, серые глаза. Был одет в вязаную черную шапку «Adidas», тканевую темно-серую куртку с капюшоном, голубые джинсы, зимние черные ботинки, с собой был рюкзак.

Разыскиваемые могут находиться вместе в местах скопления молодежи в районе «Кукковка», также есть информация, что несовершеннолетние могут выехать в Медвежьегорск либо в Вологодскую область.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщить информацию по телефонам: (88142) 739240, 89814054144 или 02.


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  • Проблема-родители,комп. (Гость)
    12.01.2017 11:40:08
    +1 -1
  • Разыскиваемые могут находиться вместе в местах скопления молодежи в районе «Кукковка»,
      А где на Кукковке места скопления молодежи? (Гость)
    12.01.2017 12:06:40
    +1 -1
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. umma (Гость)
    12.01.2017 12:52:58
    +1 -1


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