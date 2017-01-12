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12.01.2017

Новый транспорт

Музей «Кижи» купил новые судна на воздушной подушке

Благодаря финансовой поддержке федерального центра самый известный карельский туристический объект обновил транспортный парк.

В конце 2016 года музей «Кижи» на средства, выделенные Министерством культуры России в рамках реализации Концепции развития музея, приобрел три судна на воздушной подушке, два катера, четыре автомобиля, технику для содержания дорожно-тропиночной сети острова.

Суда на воздушной подушке «Хивус» способны брать на борт до девяти человек. Их уже используют для доставки на остров Кижи посетителей и сотрудников музея в период между навигациями. С каждым годом популярность зимних программ музея растет, соответственно, растет и потребность в транспорте. С учетом новой техники сегодня в распоряжении музея находится уже шесть «Хивусов».

Один из приобретенных автомобилей – автобус «Мерседес» – специально оборудован для перевозки посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Машина оснащена подъемником и специальным отделением для инвалидных кресел.

Купленные автомобили необходимы для перевозки туристов, грузов и служебных поездок, в том числе, через село Великая губа. Этот маршрут особенно востребован в межсезонье и во время штормов на Онего.

Для организации водного сообщения между островом Кижи и Петрозаводском, а также островами Кижского архипелага и Заонежским полуостровом, куплены маломерные суда «Русбот» на 12 мест и «Сильвер» на шесть мест.


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    12.01.2017 12:52:48
    +1 -1


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