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Фестиваль немецкого кино пройдет в Петрозаводске

Публика карельской столицы сможет познакомиться с современным кинематографом Германии.





Немецкий культурный центр им. Гете в Санкт-Петербурге и Немецкий культурный центр Петрозаводска представляют кинопрограмму «Немецкое кино: фестиваль зрительских симпатий 2017». Публике представят шесть современных картин. Их покажут в кинотеатре «Премьер» с 20 по 25 января.





Зрители увидят целый спектр разнообразных киносюжетов: от истории об адаптации в чужой стране до трагикомедии о депрессии, от романтической притчи о природе вдохновения до идеального детского детектива.





Все ленты уже прошли своеобразную «проверку на прочность». В программу отобрали фильмы, получившие лучшие отзывы на ежегодном Фестивале немецкого кино в Санкт-Петербурге. Все они являются участниками и призерами крупнейших мировых киносмотров, а три из них («Хеди Шнайдер застряла», «Время каннибалов» и «Рико, Оскар и тени темнее тёмного») также отмечены наградами Немецкой киноакадемии, которая вручает главным фильмам года премию «Лола» - немецкий аналог «Оскара». Короткую лекцию перед каждым показом прочтет кинокритик, консультант Фестиваля немецкого кино в Петербурге Ксения Реутова.

Коронным жанром современного немецкого кино является трагикомедия. Фестиваль представит один из лучших его образцов последних лет – фильм Сони Хайсс «Хеди Шнайдер застряла». Это первая и единственная в своем роде трагикомедия о клинической депрессии. Не о временном упадке настроения и сил, а о настоящей депрессии, которая парализует волю и сознание и от которой невозможно избавиться простым советом «взять себя в руки». В любой другой стране такой сюжет неизбежно превратился бы в драму, но в этом фильме даже в самые тяжелые и печальные моменты героям не отказывает чувство юмора.





«Время каннибалов» Йоханнеса Набера, вопреки названию, вовсе не фильм ужасов. Это жесткая сатира на мир большого бизнеса, история о том, как и на кого охотятся «хищники капитализма». Главные герои, карикатурные финансовые консультанты Оллерс и Нидерлэндер, путешествуют по странам третьего мира и дают вредные советы своим подопечным, владельцам крупных компаний. А по форме «Время каннибалов» - скорее кинопьеса, блистательно разыгранная в искусственных декорациях тремя знаменитыми немецкими актерами: Дэвидом Штризовым, Себастьяном Бломбергом и Катариной Шюттлер.





«Царство птиц» Тимма Крёгера – один из самых необычных фильмов фестиваля. Его действие происходит в 1929 году в загадочном лесу, где в поисках новых идей бродит талантливый композитор Отто Шифман и приехавшие по его приглашению друзья. Картина вдохновлена живописью Каспара Давида Фридриха, музыкой Малера и романтической литературой. В немецком кинематографе такого тонкого обращения к истокам национальной культуры не было уже очень давно.





О трудностях адаптации рассказывает драма «Где-то там». Израильтянка Эстер Амрами, используя факты собственной биографии, сняла картину о том, каково это – сбежать в чужую страну от домашних проблем, постоянно иметь дело с другим языком, скучать по родине и размышлять о правильности своего выбора. Конфликт культур, трудности взросления, инфантилизм, семейные связи – на сложнейшие темы Амрами говорит простым и легким языком, понятным каждому. История героини близка и режиссеру, и актрисе Нете Рискин, сыгравшей главную роль: всех троих с Германией связывают особые отношения.





Картина Тома Зоммерлатте «Летом он живет внизу» убедительно доказывает, что немцы могут и умеют снимать отличные комедии. Это история о любовном четырехугольнике, состоящем из двух братьев и их подруг, которые вместе проводят каникулы в загородном доме во Франции. Выстроенная за годы семейная иерархия, в которой младший брат-неудачник во всем подчиняется старшему, рушится с треском, создавая одну нелепую ситуацию за другой.





В отличие от многих других стран Европы, в Германии до сих пор сильны традиции детского кинематографа. В программу фестиваля включен самый успешный семейный фильм 2015 года - «Рико, Оскар и тени темнее тёмного» Неле Леаны Фолльмар. Картина основана на популярной книге Андреаса Штайнхёфеля. Это идеальный детский детектив, в котором следствие ведут маленькие Шерлок Холмс и доктор Ватсон, искусно «замаскированные» авторами под двух «необычайно одаренных» мальчиков. В прошлом году лента собрала почти все существующие в Германии награды в области детского кино – от киноприза Баварии до премии Немецкой киноакадемии.





Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.





Расписание показов:





20 января в 18.00 (большой зал) - "Хеди Шнайдер застряла"

Германия, 2015, трагикомедия, 92 мин

Режиссер Соня Хайсс





21 января в 18.00 (большой зал) - "Летом он живёт внизу"

Германия – Франция, 2015, трагикомедия, 100 мин

Режиссер Том Зоммерлатте





22 января в 16.00 (малый зал) - "Рико, Оскар и тени темнее тёмного"

Германия, 2014, семейный фильм, 96 мин

Режиссер Неле Леана Фолльмар





22 января в 18.00 (большой зал) - "Царство птиц"

Германия, 2014, драма, 80 мин

Режиссер Тимм Крёгер





23 января в 18.00 (большой зал) - "Время каннибалов"

Германия, 2014, черная комедия, 93 мин

Режиссер Йоханнес Набер





24 января в 18.00 (большой зал) - "Где-то там"

Германия, 2014, драма, 84 мин

Режиссер Эстер Амрами





12.01.2017