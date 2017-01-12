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12.01.2017

Голубое топливо

Дома Петрозаводска переведут на природный газ в 2017 году

Почти в 20-ти жилых зданиях карельской столицы появится природное голубое топливо.

Специалисты мэрии дорабатывают программу по переводу домов города на природный газ. Сегодня на совещании у главы города чиновники обсудили переход на это топливо 18-ти домов Петрозаводска. Здания расположены на улице Ленинградской и проспекте Октябрьском.

- Перевод жилфонда на природный газ – крайне важное направление в развитии городской инфраструктуры. Природный газ – современный вид топлива - дешевый, безопасный и энергоемкий. Его использование позволит обеспечить горожанам теплоснабжение по более выгодной цене – стоимость природного газа ниже сжиженного ориентировочно в 10 раз. К сожалению, в 2015 году работа по этому направлению не велась, мы намерены исправить ситуацию, - отметила Ирина Мирошник.

Специалистам комитета ЖКХ поручено в кратчайший срок доработать программу перевода домов на природный газ, для того чтобы во втором и третьем кварталах этого года энергетики выполнили все необходимые работы. Финансирование на эти цели заранее предусмотрено в бюджете карельской столицы.


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