Голубое топливо

Дома Петрозаводска переведут на природный газ в 2017 году

Почти в 20-ти жилых зданиях карельской столицы появится природное голубое топливо.





Специалисты мэрии дорабатывают программу по переводу домов города на природный газ. Сегодня на совещании у главы города чиновники обсудили переход на это топливо 18-ти домов Петрозаводска. Здания расположены на улице Ленинградской и проспекте Октябрьском.





- Перевод жилфонда на природный газ – крайне важное направление в развитии городской инфраструктуры. Природный газ – современный вид топлива - дешевый, безопасный и энергоемкий. Его использование позволит обеспечить горожанам теплоснабжение по более выгодной цене – стоимость природного газа ниже сжиженного ориентировочно в 10 раз. К сожалению, в 2015 году работа по этому направлению не велась, мы намерены исправить ситуацию, - отметила Ирина Мирошник.





Специалистам комитета ЖКХ поручено в кратчайший срок доработать программу перевода домов на природный газ, для того чтобы во втором и третьем кварталах этого года энергетики выполнили все необходимые работы. Финансирование на эти цели заранее предусмотрено в бюджете карельской столицы.