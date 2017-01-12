К огорчению многих

Минимальную цену на водку могут поднять в России

Министерство финансов страны предложило установить нижний порог розничной цены водки в 219 рублей.





Такое предложение содержится в проекте изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную продажу алкоголя. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.





Ведомство хочет увеличить минимальную розничную цену на горячительный напиток до 219 рублей, то есть на 15%. Это предполагаемая стоимость полулитра водки. По плану изменения должны вступить в силу в июне 2017 года. Минфин объясняет рост цены увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года. Добавим, что сегодня нижний розничный порог за 0,5 упомянутого спиртного напитка в России – 190 рублей.





12.01.2017