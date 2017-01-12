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12.01.2017

Зимний спорт

Чемпионат и первенство Карелии по лыжным гонкам проведут в Петрозаводске

Около 100 спортсменов из разных районов республики съедутся в карельскую столицу, чтобы побороться за звание лучшего лыжника.

Первенство и чемпионат региона пройдут 14 и 15 января на базе республиканского спортивного комплекса «Курган». В лыжных гонках примут участие около 100 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Пудожского, Медвежьегорского, Сегежского, Кондопожского, Лахденпохского, Питкярантского и других районов.

Программа первого дня включает гонку свободным стилем на дистанции пять и 10 километров. Во второй день лыжники посоревнуются в классической гонке на 10 и 15 километров. Главный судья – специалист первой категории Марина Логвинец. Начало состязаний в 11.00, подведение итогов в 12.30-13.00.

В рамках соревнований также состоится региональный этап VIII Зимней Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения. По его итогам определят лыжников, которые отправятся на соревнования Северо-Запада. Победители зонального этапа выступят в финале, который пройдет 1-6 марта в Архангельской области.


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