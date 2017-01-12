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12.01.2017

Юбилейная дата

В Карелии собираются отмечать 790-летия крещения карелов

В течение всего года по случаю памятного события запланированы торжественные богослужения, выступления богословов, а также проведение круглых столов и семинаров.

Знаменательный юбилей, связанный с событиями крещения карелов отцом Александра Hевского Новгородским князем Ярославом Всеволодовичем, найдет отражение в мероприятиях епархиального управления Петрозаводской и Карельской епархии в 2017 году. В различных семинарах и круглых столах примут участие священнослужители, научные сотрудники, преподаватели вузов и школ, магистранты и аспиранты учебных заведений, краеведы, сотрудники музеев, архивов и библиотек республики.

- Основная цель юбилейных мероприятий – рассмотреть существенные аспекты истории православия на территории Карелии, обратив особое внимание на историко-культурное наследие Русской Православной Церкви, духовно-культурное просвещение и социальное служение Церкви в обществе, - отметили в епархии.

Для справки: в 1227 году, как свидетельствует Лаврентьевский список Новгородской летописи, произошло массовое крещение карелов, но с христианством они были знакомы значительно раньше. Процесс христианизации населения Карельской земли происходил на протяжении столетий по мере укрепления политических и экономических связей этой территории с Киевской Русью, Новгородской феодальной республикой и Московским централизованным государством.


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