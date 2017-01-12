В обход закона

Бизнесмен в Карелии продавал просроченные ветеринарные лекарства

Горе-предприниматель за нарушение закона при продаже препаратов для животных заплатит штраф в четыре тысячи рублей.





Еще в ноябре прошлого года прокуратура провела проверку индивидуального предпринимателя в Надвоицах. Специалисты выявили нарушения при хранении и реализации ветеринарных лекарственных препаратов. Бизнесмен продавал их без лицензии, не соблюдая условий хранения, установленных изготовителем. Также сотрудники надзорного ведомства нашли у нарушителя препараты с истекшим сроком хранения. Материалы дела об административном нарушении были переданы в Арбитражный суд Карелии.





В итоге по решению суда препараты, на которые наложили арест, изъяли из оборота и уничтожили в установленном законом порядке. Самого предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере четырех тысяч рублей.





12.01.2017