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13.01.2017

ДТП в городе

Машина сбила пешехода на севере Карелии

В республике с начала года уже произошло четыре аварии с участием пешеходов.

Накануне утром в Беломорске на Порт-шоссе в районе дома №17 водитель, управляя автомобилем Opel, наехал на пешехода,62-летнюю женщину. В момент аварии потерпевшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали в лечебное учреждение, рассказали в ГИБДД Карелии.

К слову, с начала года на дорогах республики произошло сбили уже четырех пешеходов, в двух происшествиях потерпевшие от полученных ранений скончались, еще два пострадавших находятся на лечении.


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