ДТП в городе

Машина сбила пешехода на севере Карелии

В республике с начала года уже произошло четыре аварии с участием пешеходов.





Накануне утром в Беломорске на Порт-шоссе в районе дома №17 водитель, управляя автомобилем Opel, наехал на пешехода,62-летнюю женщину. В момент аварии потерпевшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате происшествия пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали в лечебное учреждение, рассказали в ГИБДД Карелии.





К слову, с начала года на дорогах республики произошло сбили уже четырех пешеходов, в двух происшествиях потерпевшие от полученных ранений скончались, еще два пострадавших находятся на лечении.





13.01.2017