Пьедестал почета

Карельские атлеты выиграли медали на первенстве Санкт-Петербурга

Представители республики удачно выступили на состязаниях по легкой атлетике в Северной столице.





На днях в Санкт-Петербурге завершилось открытое первенство города по легкой атлетике среди юношей и девушек 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из разных регионов Северо-Запада, включая Карелию.





На первенстве медали завоевали два легкоатлета из Петрозаводска. Б ронзовым призером на дистанции 400 метров стал Иван Пудров. Он показал результат 52,30 секунд. Спортсмен тренируется под руководством Веры Суворовой и Ирины Холмецкой. А воспитанник еще одного нашего тренера Владимира Титова Владислав Босоногов выиграл золото в толкании ядра с результатом 17 метров 52 сантиметров.





13.01.2017