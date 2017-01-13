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13.01.2017

Пьедестал почета

Карельские атлеты выиграли медали на первенстве Санкт-Петербурга

Представители республики удачно выступили на состязаниях по легкой атлетике в Северной столице.

На днях в Санкт-Петербурге завершилось открытое первенство города по легкой атлетике среди юношей и девушек 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие сотни спортсменов из разных регионов Северо-Запада, включая Карелию.

На первенстве медали завоевали два легкоатлета из Петрозаводска. Бронзовым призером на дистанции 400 метров стал Иван Пудров. Он показал результат 52,30 секунд. Спортсмен тренируется под руководством Веры Суворовой и Ирины Холмецкой. А воспитанник еще одного нашего тренера Владимира Титова Владислав Босоногов выиграл золото в толкании ядра с результатом 17 метров 52 сантиметров.


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    13.01.2017 11:04:41
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