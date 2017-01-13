Внимание, розыск!

Мужчина без вести пропал в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках местного жителя.





Сотрудники МВД города разыскивают пропавшего без вести Тимура Викторовича Матросова 1997 года рождения, который 13 декабря 2016 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





На вид мужчине 20 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, прямые светло-русые, короткие волосы. Он был одет в черную куртку, синие спортивные брюки, черные кроссовки.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить сведения по телефонам: 8-911-415-25-87, 739154 или 02.





13.01.2017