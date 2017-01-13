Поймали с поличным

Двух наркоманов задержали в столице Карелии

Молодые люди, находившиеся под воздействием запрещенных веществ, мешали спать соседям.





Около полуночи 11 января в полицию обратились жители одного из домов по улице Пограничной. Они были обеспокоены поведением пьяных в подъезде. Прибывшие по указанному адресу сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили двух нетрезвых молодых людей. Их неадекватное состояние позволило правоохранителям предположить, что они находятся под воздействием наркотиков.





Во время досмотра на стационарном посту полиции у одного из задержанных обнаружили приспособление для употребления наркотиков, у другого – вещество похожее на курительные смеси. Молодых людей доставили в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии. Во время общения с оперативниками они рассказали, что «спайсы» купили бесконтактным способом. Забрав наркотики из «закладки», злоумышленники решили сразу же их употребить, после чего обоим стало «хорошо».





По результатам проведенных исследований изъятое у одного из задержанных вещество является синтетическим наркотиком. В связи с этим в отношении 21-летнего петрозаводчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, рассказали в МВД республики.





13.01.2017