Смерть на дне бутылки

Партию «Боярышника» нашли в магазине в Карелии

Прокуратура обнаружила в Прионежском районе торговую точку, которая продавала различные спиртосодержащие лосьоны.





Надзорное ведомство проверило склад продовольственного магазина «Сулажгорское» в деревне Ужесельга и обнаружило большую партию спиртосодержащей продукции парфюмерно-косметического назначения. Этими товарами хозяин заведения торговал в 2016 году.





Специалисты Роспотребнадзора изъяли в указанном магазине из оборота более 1300 бутылок лосьонов с наименованиями «Боярышник», «Хлебный люкс», «Медовый люкс», «Чистый люкс», «Тройной», «Огуречный», «Березовые почки», содержание спирта в которых составляет от 25 до 75%.













Кроме того, у предпринимателя не было ряда необходимых сопровождающих документов на продукцию, к тому же она не соответствовала установленным требованиям маркировки.

Прокурор Прионежского района внес директору ООО «Сулажгорское» представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.





- В настоящее время органами Роспотребнадзора проводится токсикологическое исследование образцов изъятой продукции в связи с необходимостью установить соответствие ее состава требованиям законодательства, в том числе наличия в ней метилового спирта. С учетом результатов исследования будет рассмотрен вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования. Аналогичные проверки проводятся прокурорами всех районов и городов республики, - рассказали в надзорном ведомстве.





13.01.2017