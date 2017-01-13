В ногу со временем

Правительство Карелии завело страницы в Facebook и «ВКонтакте»

Власти республики открыли свои страницы в популярных социальных сетях.





Сегодня на традиционной встрече, посвящённой Дню российской печати, глава региона Александр Худилайнен объявил журналистам ведущих республиканских СМИ о решении правительства запустить с нового года группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.





Органы исполнительной власти стремятся к открытости и ищут новые формы работы в информационном поле. Аккаунты ведет пресс-служба губернатора: на страницах публикуются ключевые новости правительства республики, информация о важных социально-экономических решениях.





https://www.facebook.com/gov.karelia.ru. Каждый день вниманию пользователей соцсетей будут представлены сокращенный блок новостей «короткой строкой», анонсы событий и фотографии, в том числе главное «фото дня». Аккаунты доступны по адресам: https://vk.com/gov_karelia_ru





13.01.2017