Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
13.01.2017

В ногу со временем

Правительство Карелии завело страницы в Facebook и «ВКонтакте»

Власти республики открыли свои страницы в популярных социальных сетях.

Сегодня на традиционной встрече, посвящённой Дню российской печати, глава региона Александр Худилайнен объявил журналистам ведущих республиканских СМИ о решении правительства запустить с нового года группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Органы исполнительной власти стремятся к открытости и ищут новые формы работы в информационном поле. Аккаунты ведет пресс-служба губернатора: на страницах публикуются ключевые новости правительства республики, информация о важных социально-экономических решениях.

Каждый день вниманию пользователей соцсетей будут представлены сокращенный блок новостей «короткой строкой», анонсы событий и фотографии, в том числе главное «фото дня». Аккаунты доступны по адресам: https://vk.com/gov_karelia_ru и https://www.facebook.com/gov.karelia.ru.


« Партию «Боярышника» нашли в магазине в КарелииИФНС Карелии напоминает об изменении требований к оформлению платежных документов по страховым взносам »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]