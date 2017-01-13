13.01.2017
В ногу со временем
Правительство Карелии завело страницы в Facebook и «ВКонтакте»
Власти республики открыли свои страницы в популярных социальных сетях.
Сегодня на традиционной встрече, посвящённой Дню российской печати, глава региона Александр Худилайнен объявил журналистам ведущих республиканских СМИ о решении правительства запустить с нового года группы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.
Органы исполнительной власти стремятся к открытости и ищут новые формы работы в информационном поле. Аккаунты ведет пресс-служба губернатора: на страницах публикуются ключевые новости правительства республики, информация о важных социально-экономических решениях.