Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
13.01.2017

На заметку

ИФНС Карелии напоминает об изменении требований к оформлению платежных документов по страховым взносам

С 1 января 2017 года, в соответствии с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ, к налоговым органам переходят полномочия по администрированию обязательных страховых взносов. В связи с этим оплату взносов в новом году необходимо осуществлять по новым реквизитам.

При заполнении плательщиками платежного поручения на перечисление страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации с 1 января 2017 года особое внимание необходимо обратить на следующие реквизиты:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств – указывается значение «ИНН» и «КПП» налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- код бюджетной классификации - значение КБК, состоит из 20 знаков (цифр), первые три знака обозначают код главного администратора доходов - «182» Федеральная налоговая служба.

При перечислении платежей, администрируемых Инспекцией ФНС России по г. Петрозаводску, следует указывать - ИНН 1001040537 КПП 100101001, получатель-УФК по Республике Карелия (ИФНС России по Петрозаводску).

В целях правильного заполнения реквизита «КБК» при заполнении плательщиками платежного поручения на перечисление страховых взносов, рекомендуем использовать информацию, представленную в Сопоставительной таблице доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 2017 год, к применяемым в 2016 году.


« Правительство Карелии завело страницы в Facebook и «ВКонтакте»Женщина-турист погибла в Карелии по дороге в Рускеалу »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav. amika (Гость)
    15.01.2017 21:15:33
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]