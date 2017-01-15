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ИФНС Карелии напоминает об изменении требований к оформлению платежных документов по страховым взносам

С 1 января 2017 года, в соответствии с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ, к налоговым органам переходят полномочия по администрированию обязательных страховых взносов. В связи с этим оплату взносов в новом году необходимо осуществлять по новым реквизитам.





При заполнении плательщиками платежного поручения на перечисление страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации с 1 января 2017 года особое внимание необходимо обратить на следующие реквизиты:





- «ИНН» и «КПП» получателя средств – указывается значение «ИНН» и «КПП» налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

- «Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;

- код бюджетной классификации - значение КБК, состоит из 20 знаков (цифр), первые три знака обозначают код главного администратора доходов - «182» Федеральная налоговая служба.





При перечислении платежей, администрируемых Инспекцией ФНС России по г. Петрозаводску, следует указывать - ИНН 1001040537 КПП 100101001, получатель-УФК по Республике Карелия (ИФНС России по Петрозаводску).





В целях правильного заполнения реквизита «КБК» при заполнении плательщиками платежного поручения на перечисление страховых взносов, рекомендуем использовать информацию, представленную в Сопоставительной таблице доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 2017 год, к применяемым в 2016 году.





13.01.2017