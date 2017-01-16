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16.01.2017

Трагедия на трассе

Женщина-турист погибла в Карелии по дороге в Рускеалу

В Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус, есть погибшие и пострадавшие.

Авария произошла в минувшую субботу днем на 236-м километре трассы «Сортавала» в поселка Кортела. 61 - летний водитель заказного экскурсионного автобуса MAN (178 регион), который двигался по маршруту «Санкт - Петербург - Рускеала - Санкт – Петербург», не справился с управлением на извилистой дороге. Из-за этого транспорт перевернулся на бок.

Инцидент случился в зоне действия дорожных знаков «Скользкая дорога». В момент аварии шел небольшой снег. Дорога была обработана в 8 утра песко - гравийной смесью. В результате происшествии погибла 60-летняя женщина, еще один пассажир госпитализирован. Остальным туристам оказана разовая медицинская помощь, рассказали в ГИБДД Карелии.

В момент ДТП в автобусе находились 33 пассажира, все они жители Санкт - Петербурга. Путевая документация и документы в соответствии с ПДД в наличии. На автобусе установлены всесезонные шины. Транспорт проходил предрейсовый осмотр. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка. Туристов уже доставили обратно в Санкт-Петербург.


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