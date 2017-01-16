Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
16.01.2017

Не уступил дорогу

ВИДЕО: Легковушка врезалась в пожарную машину в Петрозаводске

На одном из самых аварийных перекрестках города произошла авария с участием автомобиля МЧС.

Дорожный инцидент случился 13 января поздно вечером. Автомобиль Ford Focus ехал по улице Ватутина к пересечению с улицей Чапаева. На перекрестке иномарка не пропустила пожарную машину, которая двигалась по Чапаева в сторону центра. Причем спецтранспорт ехал с включенными спецсигналами.

В результате легковушка врезалась в автомобиль МЧС. После чего пожарная машина снесла часть разделительных ограждений. Видео аварии появилось на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».


« Пенсионер в Карелии сгорел при пожаре в своей квартиреБолее тысячи жителей Петрозаводска собрались на Фонтанах в День снега »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]