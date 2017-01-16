Не уступил дорогу

ВИДЕО: Легковушка врезалась в пожарную машину в Петрозаводске

На одном из самых аварийных перекрестках города произошла авария с участием автомобиля МЧС.





Дорожный инцидент случился 13 января поздно вечером. Автомобиль Ford Focus ехал по улице Ватутина к пересечению с улицей Чапаева. На перекрестке иномарка не пропустила пожарную машину, которая двигалась по Чапаева в сторону центра. Причем спецтранспорт ехал с включенными спецсигналами.





В результате легковушка врезалась в автомобиль МЧС. После чего пожарная машина снесла часть разделительных ограждений. Видео аварии появилось на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии»





16.01.2017