Веселье и спорт

Более тысячи жителей Петрозаводска собрались на Фонтанах в День снега

На выходных любители активного отдыха приняли участие в соревнованиях по горным лыжам, семейных эстафетах и мастер-классах, а также покатались на ватрушках с горок.





Большой спортивный прошел в карельской столице. На развилке трассы «Фонтаны» МУ «Центр спорта» подготовил для горожан насыщенное мероприятие. Так, за победу в конкурсах можно было получить призы, в том числе футболки Министерства спорта России, выпущенные в честь Дня снега.





Кроме того, жители Петрозаводска могли попробовать свои силы в парных лыжах на дистанции 30 метров, в метании елок, снежном волейболе, создании фигур из снега. Также гости праздника катались на ватрушках и санках-ледянках.





- Уверен, что участники зимнего праздника смогли отдохнуть и зарядиться энергией перед новой рабочей неделей. В Петрозаводске День снега проводится уже в третий раз и традиционно пользуется поддержкой горожан, которых порадовали хорошая погода, свежий воздух, веселые игры и аттракционы, горячий чай и приятная компания, - отметил начальник управления Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук.





16.01.2017