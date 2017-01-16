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16.01.2017

Веселье и спорт

Более тысячи жителей Петрозаводска собрались на Фонтанах в День снега

На выходных любители активного отдыха приняли участие в соревнованиях по горным лыжам, семейных эстафетах и мастер-классах, а также покатались на ватрушках с горок.

Большой спортивный прошел в карельской столице. На развилке трассы «Фонтаны» МУ «Центр спорта» подготовил для горожан насыщенное мероприятие. Так, за победу в конкурсах можно было получить призы, в том числе футболки Министерства спорта России, выпущенные в честь Дня снега.

Кроме того, жители Петрозаводска могли попробовать свои силы в парных лыжах на дистанции 30 метров, в метании елок, снежном волейболе, создании фигур из снега. Также гости праздника катались на ватрушках и санках-ледянках.

- Уверен, что участники зимнего праздника смогли отдохнуть и зарядиться энергией перед новой рабочей неделей. В Петрозаводске День снега проводится уже в третий раз и традиционно пользуется поддержкой горожан, которых порадовали хорошая погода, свежий воздух, веселые игры и аттракционы, горячий чай и приятная компания, - отметил начальник управления Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук.


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