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16.01.2017

Экстремальные гонки

Этап чемпионата России по классическому ралли пройдет в Карелии

Республика вновь станет местом сбора лучших гонщиков, испытывающих свои машины в экстремальных условиях.

В Лахденпохском районе с 20 по 21 января пройдет первый этап чемпионата страны по классическому ралли сезона 2017 года. В рамках состязаний также состоятся этап чемпионата Северо-Запада и I этап Кубка Карелии.

По информации организаторов, гонка обещает быть интересной благодаря снегу, льду, крутым поворотам и великолепным зимним пейзажам северных территорий, которые создают запоминающиеся сюжеты для пилотов и зрителей. Первая гонка сезона является для спортсменов одной из самых важных: на ней осуществляется проверка обновленных спорткаров и заявка пилота на место в турнире.

В этапе чемпионата России по ралли «Карелия 2017» примут участие новые спортсмены и опытные пилоты. Всего подано более 60 заявок со всех регионов страны, в том числе из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Перми, Майкопа, Хабаровска, Ярославля, Пскова, Ростова-на-Дону, а также из Финляндии.

Общая протяженность снежно-ледовой трассы 408 километров, 140 из которых – это дистанция 12 спецучастков. Старт соревнованиям будет дан 20 января в 15:00 на Рыночной площади Лахденпохьи. Финиш состоится там же 21 января в 17:00.


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  • Глубоко насрать на ихние развлечения (Гость)
    16.01.2017 12:23:38
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