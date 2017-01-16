В обход закона

Почти пять килограммов форели отобрали пограничники Карелии у гражданина Норвегии

Нарушитель пытался перевезти через границу с Финляндией свежемороженую красную рыбу, не имея на это специального разрешения.





На минувшей неделе на пункте пропуска «Вяртсиля» специалисты отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора пресекли попытку ввоза на территорию Таможенного союза пяти штук свежемороженой потрошеной форели. Гражданин Норвегии собирался перевезти через границу красную рыбу общим весом 4,9 килограмма.





Груз следовал без разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя. На пакетах, в которых находилась форель, отсутствовала какая-либо информация о товаре, весе, производителе, сроках годности.





Уроженец Норвегии в протоколе об административном правонарушении пояснил, что рыбу взял, не зная о российских правилах ввоза такой продукции. Ему пришлось отправить ее на сопредельную территорию. За нарушение требований действующего законодательства мужчину привлекли к административной ответственности.





16.01.2017