Сугробы вернулись

Уборкой Петрозаводска занимаются 35 единиц техники

Прошедший снегопад заставил подрядчика активизировать чистку дорог в карельской столице.





Исполнительный директор компании «ТехРент» предоставил городским чиновникам оперативную информацию по уборке города от снега.





- Обслуживание дорог закончили в 8 утра, сейчас на тротуары вышли тракторы, также занимаемся вывозом снега. 35 единиц техники заняты на уборке города в настоящее время. Дополнительно завезли 660 тонн песка, таким образом, пескосоляной смеси запасено достаточно, - сообщил Александр Сорокин участникам заседания штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.





В свою очередь заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Денис Жердев обратил внимание подрядчика на необходимость более качественной уборки тротуаров.





- Плохо почищен Советский мост, Пушкинская, Кирова. Также напоминаю о недопустимости образования снежных отвалов возле остановок городского транспорта, а также в зонах въездов и выездов с дворовых территорий, - отметил Денис Жердев.





16.01.2017