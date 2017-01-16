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16.01.2017

Сугробы вернулись

Уборкой Петрозаводска занимаются 35 единиц техники

Прошедший снегопад заставил подрядчика активизировать чистку дорог в карельской столице.

Исполнительный директор компании «ТехРент» предоставил городским чиновникам оперативную информацию по уборке города от снега.

- Обслуживание дорог закончили в 8 утра, сейчас на тротуары вышли тракторы, также занимаемся вывозом снега. 35 единиц техники заняты на уборке города в настоящее время. Дополнительно завезли 660 тонн песка, таким образом, пескосоляной смеси запасено достаточно, - сообщил Александр Сорокин участникам заседания штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В свою очередь заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Денис Жердев обратил внимание подрядчика на необходимость более качественной уборки тротуаров.

- Плохо почищен Советский мост, Пушкинская, Кирова. Также напоминаю о недопустимости образования снежных отвалов возле остановок городского транспорта, а также в зонах въездов и выездов с дворовых территорий, - отметил Денис Жердев.


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  • Жердяй строит из себя крутого. А сорока-белобока занимается очковтирательством. (Гость)
    16.01.2017 12:45:17
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