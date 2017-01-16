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16.01.2017

Для общей безопасности

Видеорегистраторы установят в маршрутках Петрозаводска

Госавтоинспекция города обирается принять меры, чтобы снизить количество аварий с участием общественного транспорта.

Представители ГИБДД и сотрудники мэрии провели встречу с частными перевозчиками карельской столицы. Последние заверили, что постоянно проводят работу с водителями в качестве профилактики нарушений правил дорожного движения.

В 2016 году, по сведениям руководителей автопредприятий, им удалось обновить автобусный парк. Закуплено 68 новых «ПАЗов», которые уже ходят по городским маршрутам. Кроме того, некоторые пригородные автобусы оснащение видеорегистраторами. Такое новшество хотят в нынешнем году ввести для всех петрозаводских маршруток. А в троллейбусах появятся наклейки с надписью «Держитесь за поручни!», сообщили в ГИБДД Петрозаводска.


« Эпидпорог превышен почти во всех районах Карелии

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  • А в троллейбусах появятся наклейки с надписью «Держитесь за поручни!», сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
    А, в это время в клятых ватой USA, Илон Маск не занимается хернёй:
    https://www.youtube.com/watch?v=ftFHc2r7ttM
    А, вы - держитесь там за поручни и удачи... (Гость)
    16.01.2017 15:23:02
    +1 -1


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