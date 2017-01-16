Внимание, розыск!

Женщину с опухшими кистями разыскивают в Карелии

Полмесяца родственники не могут связаться с пропавшее без вести местной жительницей.





Полиция разыскивает утратившую связь с родственниками 56-летнюю Светлану Александровну Иванову, проживающую в Пряжинском районе. С 31 декабря 2016 года ее местонахождение неизвестно.





На вид пропавшей 60-65 лет, нормального телосложения, рост 165 сантиметров, крашенные, рыжеватого оттенка средней длины волосы с сединой, темные, густые брови. Предположительно, была одета в синюю куртку на синтепоне длиной до колен, куртка с красными вставками и красным капюшоном, а также черные синтетические брюки, темного цвета кроссовки. Женщина ходит в капюшоне без головного убора. Особая примета - опухшие кисти рук, как после обморожения.





Всех лиц, располагающих информацией о местонахождении Светланы Ивановой, полиция просит сообщать информациюпо телефонам в Петрозаводске (814-2) 57-96-16, 73-90-22 или 02 (с мобильного 102 или 112).





16.01.2017