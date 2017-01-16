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16.01.2017

Признание успехов

Лицей Петрозаводска вошел в сотню лучших школ России

Академический лицей стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России».

Петрозаводская школа № 42, нынешний Академический лицей, признана лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а руководитель образовательной организации, кандидат педагогических наук Елена Лоцман отмечена почетным знаком «Директор года — 2016».

Имена лауреатов озвучили во время V всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» в Санкт-Петербурге. Организатором конкурса выступил Независимый общественный совет в составе представителей профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации, а также ученых и педагогов.

Для справки: конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. Его цель - выявить наиболее успешные общеобразовательные школы, лицеи и гимназии страны, а также учреждения дополнительного образования самого широкого профиля. Конкурс дает возможность на основе независимой оценки определить результаты образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений, дающих путевку в жизнь десяткам миллионов российских детей и подростков, придать этим результатам общественное звучание и таким путем повысить авторитет организаций-лауреатов, учительского корпуса, системы школьного образования в целом.


« Жительнице Петрозаводска исполнилось 103 года

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