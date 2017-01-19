Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
19.01.2017

Продавец дурмана

Полицейские Петрозаводска поймали наркодилера

Житель республики стал фигурантом уголовного дела о сбыте запрещенных веществ.

Сотрудники уголовного розыска карельской столицы задержали 39-летнего мужчину. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции. Во время обыска у жителя республики обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом.

По результатам экспертно-криминалистического исследования установлено, что содержимое пакета является наркотическим производным наркотического средства n-метилэфедрона.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».


« Мэрия Петрозаводска планирует построить новый наплавной мост в Соломенном к следующей зимеЕще один детский сад откроют в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. miraa (Гость)
    19.01.2017 20:51:08
    +1 -1
  • Эти клоуны, которые только на административку хмыря привлекли, громадные деньжищи получают. Сраная Рашка только на придурков и раскошеливается. (Гость)
    20.01.2017 08:24:28
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]