Продавец дурмана

Полицейские Петрозаводска поймали наркодилера

Житель республики стал фигурантом уголовного дела о сбыте запрещенных веществ.





Сотрудники уголовного розыска карельской столицы задержали 39-летнего мужчину. Его доставили в дежурную часть транспортной полиции. Во время обыска у жителя республики обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом.





По результатам экспертно-криминалистического исследования установлено, что содержимое пакета является наркотическим производным наркотического средства n-метилэфедрона.





В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».





19.01.2017