В помощь родителям

Еще один детский сад откроют в Петрозаводске

К началу нового учебного года свои двери распахнет дошкольное учреждение на улице Ленинградской. Оно сможет принять 210 детей.





В сентябре нынешнего года запланировано открытие нового детского сада в карельской столице. Здание, которое вернули в систему дошкольного образования, расположено на улице Ленинградской.





- Еще совсем недавно в Карелии остро стояла проблема доступности дошкольного образования. Сегодня мы можем уверенно заявлять – все маленькие жители республики старше трех лет имеют возможность посещать детские сады. Очередей для этой категории детишек больше нет, - отметил глава региона.





По заявлению правительства республики, вопрос доступности дошкольного образования для детей старше трех лет в Карелии полностью решен. Принятые меры позволили обеспечить местами в детских садах всех дошкольников в возрасте от трех до семи лет.





- Так, в 2016 году в существующих детских садах создано 341 дополнительное место, в том числе 228 мест – в Петрозаводске, 60 мест – в Кондопоге, 53 – в Прионежском районе. Кроме этого, в столице Карелии построен самый большой и современный детский сад «Карамельки» на 300 мест и открыто структурное подразделение детского сада «Апельсин» для 66 детей. По сравнению с 2013 годом ситуация с местами в детских садах республики кардинально изменилась в лучшую сторону, даже с учетом положительной демографической динамики, - подчеркнули в правительстве.





За трехлетний период проект модернизации региональных систем дошкольного образования позволил создать почти 3000 дополнительных дошкольных мест. По словам министра образования Карелии Александра Морозова, в настоящее время внимание государства должно быть сосредоточено на расширении доступности образования для детей от года до трех лет. Развитие вариативных форм дошкольного образования, а также поддержка негосударственных образовательных организаций может внести значимый вклад в решение проблемы по обеспечению местами самых младших дошкольников.





- Уже сегодня в семи муниципальных районах и Петрозаводском городском округе для 226 детей раннего возраста организованы группы кратковременного пребывания, предшкольной подготовки, индивидуального развития. Частным детским садам оказывается государственная поддержка в виде субсидий на осуществление образовательной деятельности, - рассказала в пресс-центре региональных властей. - Субсидия может использоваться на оплату труда педагогических работников, страховые взносы, приобретение учебных пособий и игрушек, оплату услуг сети Интернет, повышение квалификации педагогических работников. Для родителей, посещающих частные садики, государством предусмотрена компенсация части родительской платы за содержание ребенка, также как и родителям, пользующимся услугами муниципальных учреждений.





19.01.2017