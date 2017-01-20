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20.01.2017

Неудавшийся шпион

Мужчина в Карелии незаконно купил техсредства для слежки и прослушки

39-летний житель Костомукши стал фигурантом уголовного дела за попытку шпионить за другими.

По версии следствия, у подозреваемого не было лицензии на право покупки и использования специальных технических средств для негласного получения информации. Однако в 2016 году он незаконно приобрел в Интернете необходимые приспособления для прослушки, а также для контроля за перемещением транспорта и иных объектов. При проверке международного почтового отправления все устройства изъяли из оборота.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.


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  • Прикольно (Гость)
    20.01.2017 12:34:18
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:13:01
    +1 -1


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