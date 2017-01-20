Неудавшийся шпион

Мужчина в Карелии незаконно купил техсредства для слежки и прослушки

39-летний житель Костомукши стал фигурантом уголовного дела за попытку шпионить за другими.





По версии следствия, у подозреваемого не было лицензии на право покупки и использования специальных технических средств для негласного получения информации. Однако в 2016 году он незаконно приобрел в Интернете необходимые приспособления для прослушки, а также для контроля за перемещением транспорта и иных объектов. При проверке международного почтового отправления все устройства изъяли из оборота.





Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.





20.01.2017