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20.01.2017

Чтобы восстановить дороги

Плату за перегруз фур могут ввести на некоторых дорогах Карелии

Об этом глава региона заявил в ходе заседания правительства республики.

Тема введения платы за перегруз для крупнотоннажных машин возникла после выступления главы Сортавалы Сергея Крупина, который пожаловался на грузовые тяжеловозы, разбивающие дороги.

- Есть опыт отдельных регионов Российской Федерации, где принят дополнительный налог по принципу «Платона». Давайте проанализируем, насколько он эффективен, и проработаем вопрос о плате за превышение грузоподъемности на отдельных автодорогах республики стратегического направления. Это источник восстановления региональных и муниципальных дорог, - сказал Александр Худилайнен.


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  • Вчера на ОРТ мужик чётко объяснил "значимость" поборов:- что платные стоянки(Москва в данном случае),что дороги платные,всё для жирных котов..... Денег нет,но... (Гость)
    20.01.2017 11:04:14
    +1 -1
  • В Москве построят элитную клинику для Пу и приближённых,сегодня пишут,около 3 млрд.р.,ВИП палата там будет 200 кв.м ,в то время как в стране не хватает самого необходимого для простых людей..... Деньги -то вот куда нужны....блин... (Гость)
    20.01.2017 22:42:33
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:49
    +1 -1


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