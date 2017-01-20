Чтобы восстановить дороги

Плату за перегруз фур могут ввести на некоторых дорогах Карелии

Об этом глава региона заявил в ходе заседания правительства республики.





Тема введения платы за перегруз для крупнотоннажных машин возникла после выступления главы Сортавалы Сергея Крупина, который пожаловался на грузовые тяжеловозы, разбивающие дороги.





- Есть опыт отдельных регионов Российской Федерации, где принят дополнительный налог по принципу «Платона». Давайте проанализируем, насколько он эффективен, и проработаем вопрос о плате за превышение грузоподъемности на отдельных автодорогах республики стратегического направления. Это источник восстановления региональных и муниципальных дорог, - сказал Александр Худилайнен.





20.01.2017