20.01.2017
Работы продолжаются
Еще 500 миллионов рублей нужно для первого этапа строительства Гоголевского моста в Петрозаводске
Власти региона намерены в этом году закончить первый этап по возведению путепровода в створе улицы Гоголя.
Главной задачей дорожной отрасли республики в 2017 году является завершение работ по первому этапу строительства Гоголевского моста. Об этом говорилось на заседании правительства республики.
- В прошлом году начата реконструкция моста – освоены 600 миллионов рублей. На проведение работ в этом году планируется привлечь средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Карелии в размере 490 миллионов рублей, - отметил председатель Государственного комитета региона по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктор Дроздов.
Напомним, первый этап строительства нового Гоголевского моста предусматривает демонтаж существующего путепровода, строительство двухполосного путепровода и устройство подъезда к нему с двумя полосами движения.