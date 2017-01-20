Работы продолжаются

Еще 500 миллионов рублей нужно для первого этапа строительства Гоголевского моста в Петрозаводске

Власти региона намерены в этом году закончить первый этап по возведению путепровода в створе улицы Гоголя.





Главной задачей дорожной отрасли республики в 2017 году является завершение работ по первому этапу строительства Гоголевского моста. Об этом говорилось на заседании правительства республики.





- В прошлом году начата реконструкция моста – освоены 600 миллионов рублей. На проведение работ в этом году планируется привлечь средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Карелии в размере 490 миллионов рублей, - отметил председатель Государственного комитета региона по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктор Дроздов.





Напомним, первый этап строительства нового Гоголевского моста предусматривает демонтаж существующего путепровода, строительство двухполосного путепровода и устройство подъезда к нему с двумя полосами движения.





20.01.2017