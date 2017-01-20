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20.01.2017

Работы продолжаются

Еще 500 миллионов рублей нужно для первого этапа строительства Гоголевского моста в Петрозаводске

Власти региона намерены в этом году закончить первый этап по возведению путепровода в створе улицы Гоголя.

Главной задачей дорожной отрасли республики в 2017 году является завершение работ по первому этапу строительства Гоголевского моста. Об этом говорилось на заседании правительства республики.

- В прошлом году начата реконструкция моста – освоены 600 миллионов рублей. На проведение работ в этом году планируется привлечь средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Карелии в размере 490 миллионов рублей, - отметил председатель Государственного комитета региона по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктор Дроздов.

Напомним, первый этап строительства нового Гоголевского моста предусматривает демонтаж существующего путепровода, строительство двухполосного путепровода и устройство подъезда к нему с двумя полосами движения.


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  • Откат не вписывается что ли?. Куда столько миллионов тратят? (Гость)
    20.01.2017 10:59:35
    +1 1-1
  • куда дели 600.000.000? (Гость)
    20.01.2017 15:04:23
    +1 1-1
  • а как же первоначальная цена ? инфляция сьела или кто другой ? (Гость)
    20.01.2017 22:32:38
    +1 1-1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:44
    +1 -1-1
  • А почему двухполосный путепровод? Ведь изначально планировался четырёхполосный?Или что - опять лишь бы как-бы?! По закону о планировании в городах с населением более 250 тыс., нужно планировать дорожную сеть на 25 лет вперёд! А потом опять будут пробки "бутылочное горлышко" из-за недостаточночти двух полос! Вывод один - у власти в городе или идиоты, или ворьё! (Гость)
    22.01.2017 02:05:00
    +1 -1


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