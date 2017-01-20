Развитие региона

Власти Карелии займутся благоустройством городов и поселений

На новый приоритетный проект «ЖКХ и городская среда» в республике потратят 140 миллионов рублей.





В 2017 году правительство Карелии совместно с органами местного самоуправления приступает к реализации приоритетного проекта по благоустройству городов и поселений. На эти цели направят крупную сумму. Старт реализации проекта дал Александр Худилайнен.





- Более 140 миллионов рублей в рамках проекта будут направлены на благоустройство карельских городов и поселений, с численностью населения более 1000 человек, - сообщил глава Карелии. - Владимир Путин поручил обеспечить прямое общественное участие и контроль за реализацией этого проекта. Мы можем и обязаны качественно и эффективно реализовать приоритетный проект президента.





Руководитель региона напомнил, что Карелия имеет большой и успешный опыт организации такой работы по программе поддержки местных инициатив. Александр Худилайнен отметил высокую активность населения в реализации данной программы.





- Убежден, что этот опыт должен быть распространен во всех районах республики, в том числе при реализации проекта «ЖКХ и городская среда», - подчеркнул глава региона.





20.01.2017