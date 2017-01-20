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20.01.2017

Развитие региона

Власти Карелии займутся благоустройством городов и поселений

На новый приоритетный проект «ЖКХ и городская среда» в республике потратят 140 миллионов рублей.

В 2017 году правительство Карелии совместно с органами местного самоуправления приступает к реализации приоритетного проекта по благоустройству городов и поселений. На эти цели направят крупную сумму. Старт реализации проекта дал Александр Худилайнен.

- Более 140 миллионов рублей в рамках проекта будут направлены на благоустройство карельских городов и поселений, с численностью населения более 1000 человек, - сообщил глава Карелии. - Владимир Путин поручил обеспечить прямое общественное участие и контроль за реализацией этого проекта. Мы можем и обязаны качественно и эффективно реализовать приоритетный проект президента.

Руководитель региона напомнил, что Карелия имеет большой и успешный опыт организации такой работы по программе поддержки местных инициатив. Александр Худилайнен отметил высокую активность населения в реализации данной программы.

- Убежден, что этот опыт должен быть распространен во всех районах республики, в том числе при реализации проекта «ЖКХ и городская среда», - подчеркнул глава региона.


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  • Быдлота всё засрет. Лучше эти деньги потратить на зачистку Карелии от быдлятины (Гость)
    20.01.2017 11:25:18
    +1 -1
  • 20.01.2017 11:25:18
    думаю глаголиш истину,для тебя засланца исп.140 мулей много,отравишься сам бояром... (Гость)
    20.01.2017 17:23:07
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:13:15
    +1 -1
  • На фото Казань
    (Гость)
    21.01.2017 21:49:39
    +1 1-1
  • (Гость)
    21.01.2017 21:52:02
    +1 1-1
  • (Гость)
    21.01.2017 21:52:28
    +1 1-1
  • (Гость)
    21.01.2017 21:53:11
    +1 1-1


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