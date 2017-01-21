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20.01.2017

Планы на год

Карелия потратит 300 миллионов рублей на ремонт дорог в поселениях

Республиканские власти в нынешнем году продолжат приводить в порядок региональные дороги.

Как сообщил председатель Госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктор Дроздов, в этом году из бюджета Карелии выделено 300 миллионов рублей на содержание и ремонт дорог внутри населенных пунктов. Также планируется обустройство пешеходных переходов около учебных учреждений и освещения.

Средства распределят между районами и городскими округами на основании напряженности автодорог общего пользования, с учетом коэффициента численности постоянно проживающего населения. Перечень сформируют с учетом общественного мнения. По словам Виктора Дроздова, все подготовительные процедуры необходимо провести до 1 марта, чтобы в мае приступить к работам.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в Карелии введут в эксплуатацию дороги к памятнику природы «Белые мосты» и к Горному парку «Рускеала».

Кроме того, продолжится ремонт трассы Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница. Виктор Дроздов отметил, что работы здесь идут в соответствии с графиком.
- На сегодняшний день с Росавтодором и Министерством транспорта России ведем переговоры по дальнейшему получению средств из федерального бюджета, - сказал руководитель госкомитета.

Также до 1 марта в федеральную собственность должны передать дорогу - подъезд к МАПП «Вяртсиля».


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    21.01.2017 02:13:19
    +1 -1
  • пиз.ёж (Гость)
    21.01.2017 12:18:23
    +1 -1


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