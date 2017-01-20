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20.01.2017

Пьедестал почета

Спортсменка из Петрозаводска выиграла серебро на первенстве России по самбо

Студентка ПетрГУ на всероссийских состязаниях по самбо показала один из лучших результатов.

В городе Кстово Нижегородской области с 17 по 21 января проходило первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет. На соревнованиях успешно выступила Галина Гришина – карельская спортсменка, студентка второго курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, воспитанница тренеров Ильи Шегельмана и Марины Мовчан.

В весовой категории до 44 килограммов самбистка завоевала серебряную медаль, в упорной борьбе уступив московской спортсменке. Добавим, что по итогам соревнований Галина Гришина не только вошла в сборную команду страны, но и выполнила норматив мастера спорта России.


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  • Очередная бесполезность (Гость)
    20.01.2017 12:40:03
    +1 -1
  • очередной мужикобаб.. (Гость)
    20.01.2017 13:02:21
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:30
    +1 -1
  • очередной мужикобаб.. Ты ЕЙ в глаза глядя сказал-бы? Сомневаюсь.... (Гость)
    22.01.2017 00:05:49
    +1 -1

  • очередной мужикобаб.. Ты ЕЙ в глаза глядя сказал-бы? Сомневаюсь....

    т.е. если мужики тебе не могут сказать в лицо что ты мужикобаб - значит ты красавица ?? (Гость)
    22.01.2017 03:26:58
    +1 -1


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