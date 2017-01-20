Пьедестал почета

Спортсменка из Петрозаводска выиграла серебро на первенстве России по самбо

Студентка ПетрГУ на всероссийских состязаниях по самбо показала один из лучших результатов.





В городе Кстово Нижегородской области с 17 по 21 января проходило первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 23 лет. На соревнованиях успешно выступила Галина Гришина – карельская спортсменка, студентка второго курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, воспитанница тренеров Ильи Шегельмана и Марины Мовчан.





В весовой категории до 44 килограммов самбистка завоевала серебряную медаль, в упорной борьбе уступив московской спортсменке. Добавим, что по итогам соревнований Галина Гришина не только вошла в сборную команду страны, но и выполнила норматив мастера спорта России.





20.01.2017