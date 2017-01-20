Сила удалая

«Богатырские игрища-2017» пройдут в Карелии

Самых сильных, ловких и талантливых мужчин республики приглашают принять участие в необычном конкурсе.





«Богатырские игрища» проведут в Сегеже 25 и 26 февраля. К участию в конкурсе приглашают мужчин в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территории Карелии. Каждый из них может иметь группу поддержки – не более пяти человек.





Состязания начнутся 25 февраля в Сегежском Центре культуры и досуга и на улицах города. Богатырям предстоит помериться не только физической силой, но и силой своего ума, а также принять участие в социальных благотворительных акциях помощи одиноким пожилым людям. 26 февраля конкурсанты продолжат соревнования и примут участие в праздновании Масленицы. Главный приз - 10 тысяч рублей.





Участие в конкурсе бесплатное, без оргвзноса. Желающим необходимо заполнить заявку и до 15 февраля выслать ее по адресу: Сегежа, ул. Советская, д. 8, Центр культуры и досуга. Контактные телефоны: 8 (814) 31-4-22-93, 8 (814) 31-4-20-35, 8 (814) 31-4-36-16, электронный адрес:ckidlarisa@mail.ru.





20.01.2017