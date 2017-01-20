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20.01.2017

Сила удалая

«Богатырские игрища-2017» пройдут в Карелии

Самых сильных, ловких и талантливых мужчин республики приглашают принять участие в необычном конкурсе.

«Богатырские игрища» проведут в Сегеже 25 и 26 февраля. К участию в конкурсе приглашают мужчин в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территории Карелии. Каждый из них может иметь группу поддержки – не более пяти человек.

Состязания начнутся 25 февраля в Сегежском Центре культуры и досуга и на улицах города. Богатырям предстоит помериться не только физической силой, но и силой своего ума, а также принять участие в социальных благотворительных акциях помощи одиноким пожилым людям. 26 февраля конкурсанты продолжат соревнования и примут участие в праздновании Масленицы. Главный приз - 10 тысяч рублей.

Участие в конкурсе бесплатное, без оргвзноса. Желающим необходимо заполнить заявку и до 15 февраля выслать ее по адресу: Сегежа, ул. Советская, д. 8, Центр культуры и досуга. Контактные телефоны: 8 (814) 31-4-22-93, 8 (814) 31-4-20-35, 8 (814) 31-4-36-16, электронный адрес:ckidlarisa@mail.ru.


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  • В Сегеже самый раз силой ума меряться. Силой мысли поднимут фуфырь боярышника и переместят в нужное место (Гость)
    20.01.2017 15:07:26
    +1 -1
  • Помню как один пацреот сказал дескать в россии сейчас рулят богатыри - Путен, Пшойгу !!  Ржал целый день !!! Что блиать ??? Богатыри ?? Каждый по метр 160 с кепкой и немного картавые ?? Твою мать!! Да сколько-же вы боярышника жрете чтобы Путлера богатрем считать ?? (Гость)
    20.01.2017 21:24:58
    +1 -1
  • -Особо подрывает "главный приз"!!!!))))). helganz70 (Гость)
    20.01.2017 22:54:55
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:35
    +1 -1


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