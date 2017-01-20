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20.01.2017

Помощь детям

Жителям Петрозаводска предлагают собрать книги для детских больниц

Акция по сбору книг для пациентов республиканской и городской детских больниц пройдет в карельской столице.

Международный день книгодарения отмечается 14 февраля. Детская библиотека Карелии им. В.Ф. Морозова решила присоединиться к празднику и провести акцию «Дарите книги с любовью!». Жителям города предлагают поделиться изданиями с маленькими пациентами. Все собранные книги передадут в Детскую республиканскую больницу и Городскую детскую больницу Петрозаводска.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо выбрать из домашней библиотеки или купить одну или несколько книг, предназначенных для детей и подростков. Организаторы просят приносить издания в новом или хорошем состоянии, а также не сдавать религиозную, политическую, агитационную литературу, устаревшие советские справочники, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры.

Сбор книг стартовал накануне. Принести издания можно в в Детскую библиотеку Карелии на проспект Ленина, 1. Акция продлится до 13 февраля включительно. Режим работы библиотеки: пн-чт с 10.00 до 18.00, пт., вск. - с 11.00 до 18.00, сб. - выходной. Книги можно оставить на первом этаже, на стойке Отдела регистрации читателей. Здесь же можно заполнить книжную закладку, оставив пожелание читателям, указав имя дарителя и конкретного получателя - республиканскую или городскую больницу.

- Мы также призываем всех читателей присоединиться к Международному дню книгодарения и дарить 14 февраля книги своим любимым, близким и друзьям. Акция проходит под хэштегом #даритекнигислюбовью2017 в соцсетях, - добавили в библиотеке.


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  • походу жителям лугандонии нечем топить печки ? (Гость)
    20.01.2017 20:22:05
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:07
    +1 -1


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