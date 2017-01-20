Помощь детям

Жителям Петрозаводска предлагают собрать книги для детских больниц

Акция по сбору книг для пациентов республиканской и городской детских больниц пройдет в карельской столице.





Международный день книгодарения отмечается 14 февраля. Детская библиотека Карелии им. В.Ф. Морозова решила присоединиться к празднику и провести акцию «Дарите книги с любовью!». Жителям города предлагают поделиться изданиями с маленькими пациентами. Все собранные книги передадут в Детскую республиканскую больницу и Городскую детскую больницу Петрозаводска.





Чтобы поучаствовать в акции, необходимо выбрать из домашней библиотеки или купить одну или несколько книг, предназначенных для детей и подростков. Организаторы просят приносить издания в новом или хорошем состоянии, а также не сдавать религиозную, политическую, агитационную литературу, устаревшие советские справочники, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры.





Сбор книг стартовал накануне. Принести издания можно в в Детскую библиотеку Карелии на проспект Ленина, 1. Акция продлится до 13 февраля включительно. Режим работы библиотеки: пн-чт с 10.00 до 18.00, пт., вск. - с 11.00 до 18.00, сб. - выходной. Книги можно оставить на первом этаже, на стойке Отдела регистрации читателей. Здесь же можно заполнить книжную закладку, оставив пожелание читателям, указав имя дарителя и конкретного получателя - республиканскую или городскую больницу.





- Мы также призываем всех читателей присоединиться к Международному дню книгодарения и дарить 14 февраля книги своим любимым, близким и друзьям. Акция проходит под хэштегом #даритекнигислюбовью2017 в соцсетях, - добавили в библиотеке.





20.01.2017