На заметку

Бизнес-омбудсмен Карелии: нужно оценивать риски при выборе контрагента

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнётова рассказала, что в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации ФНС страны будет публиковать на официальном сайте в формате открытых данных сведения о компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну.





- Речь идет о численности работников организаций за календарный год, о доходах и расходах компаний, об уплаченных налогах и сборах, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Исключение составят лишь сведения, которые являются государственной тайной, - отметила Елена Гнётова.





По словам карельского бизнес-омбудсмена, благодаря расширению перечня сведений о юридических лицах налогоплательщики получат возможность до заключения договоров оценить добросовестность контрагентов, минимизировать свои предпринимательские риски и принять верное решение о возможном сотрудничестве.





20.01.2017