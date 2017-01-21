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20.01.2017

На заметку

Бизнес-омбудсмен Карелии: нужно оценивать риски при выборе контрагента

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнётова рассказала, что в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации ФНС страны будет публиковать на официальном сайте в формате открытых данных сведения о компаниях, которые перестали составлять налоговую тайну.

- Речь идет о численности работников организаций за календарный год, о доходах и расходах компаний, об уплаченных налогах и сборах, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Исключение составят лишь сведения, которые являются государственной тайной, - отметила Елена Гнётова.

По словам карельского бизнес-омбудсмена, благодаря расширению перечня сведений о юридических лицах налогоплательщики получат возможность до заключения договоров оценить добросовестность контрагентов, минимизировать свои предпринимательские риски и принять верное решение о возможном сотрудничестве.


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    21.01.2017 02:11:44
    +1 -1
  • Дармоедка. (Гость)
    21.01.2017 09:43:19
    +1 -1
  • членососка ! (Гость)
    21.01.2017 11:59:43
    +1 -1
  • В игнор (Гость)
    21.01.2017 12:44:34
    +1 -1
  • В России 90% бизнеса на обмане состоит,к примеру продажа авто,зашёл тут как-то на Зайцева,АТЦ Альянс ,кажется ,там битую и восстановленную Приору-универсал, выдают за чуть ли не за новую,2009 год продают за 225000р.,а мы с другом видели эту машину после аварии,вся морда уведена в сторону была....так что покупатели,будьте осторожны!!!Проверьте машину со специалистом,спасибо скажете потом!. Нам далко ещё до цивилизованного мира... (Гость)
    21.01.2017 17:33:16
    +1 -1
  • ябывдул (Гость)
    21.01.2017 17:48:46
    +1 -1
  • Нам далко ещё до цивилизованного мира...
    Есть совет,покупать надо токо новую у офиц.проверенного дилера.Брал крузака в питере,все отлично... (Гость)
    21.01.2017 18:31:31
    +1 1-1
  • Уличные салоны вообще жуть,где чёрные..... Пешком хожу... (Гость)
    22.01.2017 00:06:51
    +1 -1


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