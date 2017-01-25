Да будет свет

Власти Петрозаводска восстановят уличное освещение на Щорса по решению суда

Благодаря вмешательству надзорных ведомств, жителям одного из домов города во дворе наладят освещение.





В прокуратуру обратились жители дома №2 по улице Щорса. Они пожаловались на отсутствие уличного освещения возле жилого здания. Как установили стражи закона, сети по указанному адресу фактически находятся вне зоны обслуживания ресурсоснабжающих и управляющих организаций, поскольку их собственник не установлен.





- В то же время, согласно действующему федеральному законодательству, организация освещения улиц является обязанностью органа местного самоуправления, направленной на обеспечение безопасности жителей, а также безопасности дорожного движения и профилактики совершения правонарушений, - отметили в прокуратуре Карелии.





В итоге суд удовлетворил иск ведомства. Теперь администрация Петрозаводского городского округа обязана принять на баланс сеть уличного освещения, а также обеспечить ее содержание и надлежащую эксплуатацию.





25.01.2017