ДТП на трассе

Автомобиль вылетел в кювет в Карелии

В республике машина съехала с проезжей части и перевернулась.





Авария произошла накануне в Олонецком районе. По предварительным данным, в 17:20 на 33-м километре дороги Усланка – Мегрега – Обжа, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, допустил съезд с проезжей части. После этого машина оказалась в кювете.





В результате происшествия 32-летний мужчина, сидевший за рулем, получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии. Его госпитализировали в лечебное учреждение.





Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать дорожную дисциплину и не допускать нарушений правил дорожного движения.





26.01.2017