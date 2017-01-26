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26.01.2017

ДТП на трассе

Автомобиль вылетел в кювет в Карелии

В республике машина съехала с проезжей части и перевернулась.

Авария произошла накануне в Олонецком районе. По предварительным данным, в 17:20 на 33-м километре дороги Усланка – Мегрега – Обжа, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2105, допустил съезд с проезжей части. После этого машина оказалась в кювете.

В результате происшествия 32-летний мужчина, сидевший за рулем, получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии. Его госпитализировали в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать дорожную дисциплину и не допускать нарушений правил дорожного движения.


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