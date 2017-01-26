Причуды погоды

Сильный ветер снова пришел в Карелию

Почти на всей территории региона сегодня поднялся порывистый ветер.





В четверг, 26 января, в Карелии ожидается ухудшение погоды. В большинстве районов обещают порывы юго-западного, западного ветра до 15-20 метров в секунду. По восточным, юго-восточным районам местами сильный снег, мокрый снег, метель.





По информации Карельского ЦГМС, в республике столбики термометров покажут сегодня -3...+2, а в Петрозаводске около 0 градусов. На дорогах стоит опасаться гололедицы.





26.01.2017