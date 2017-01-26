Агрессивное поведение

Мужчина насмерть заколол товарища в Карелии

В Калевальском районе 45-летний местный житель, будучи пьяным, напал на своего приятеля.





По версии следствия, днем 22 января 2017 года обвиняемый был в поселке Боровой и в гостях выпивал вместе со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, тогда злоумышленник напал на хозяина дома с ножом, неоднократно ранив его. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержали сотрудники полиции.





Мужчину взяли под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.





26.01.2017