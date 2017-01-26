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26.01.2017

Агрессивное поведение

Мужчина насмерть заколол товарища в Карелии

В Калевальском районе 45-летний местный житель, будучи пьяным, напал на своего приятеля.

По версии следствия, днем 22 января 2017 года обвиняемый был в поселке Боровой и в гостях выпивал вместе со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, тогда злоумышленник напал на хозяина дома с ножом, неоднократно ранив его. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержали сотрудники полиции.

Мужчину взяли под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.


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  • Скрепы и традиции.. Гы-ы-ыыы... (Гость)
    26.01.2017 14:09:25
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu. irkaMurka (Гость)
    26.01.2017 22:27:37
    +1 -1


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